Не пожала руку белоруске: украинскую теннисистку освистали зрители на Roland Garros (видео)

Скандальный инцидент произошел после матча первого круга Roland Garros-2023 между украинкой Мартой Костюк и второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко.

Поединок завершился поражением украинской теннисистки со счетом 3:6, 2:6.

После завершения матча Костюк пожала руку судье на вышке, но отказалась подать руку белоруске, которая из-за полномасштабного военного вторжения в Украину выступает на турнире в нейтрайльном статусе.

Из-за этого французская публика на трибунах решила освистать украинку. Соболенко сначала подумала, что свист звучит в ее адрес и начала демонстративно кланяться.

Aryna Sabalenka принимая во рту.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



Есть много предшественников в Roland Garros правый сейчас. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2023

Отметим, что Марта уже далеко не впервые не жмет руки своим соперницам из России и Беларуси, таким образом демонстрируя свое принципиальное отношение к странам-агрессорам.

Добавим, что перед стартом на Roland Garros-2023 Костюк прокомментировала свое отношение к спортсменам из РФ и Беларуси, объяснив, почему не уважает их.

"Для меня это история не об эмоциях, потому что ненависть – это эмоция, а это история об уважении. Во-первых, я не могу испытывать уважение к ее выбору (Соболенко – прим.) продолжать ездить в Россию, тренироваться там, общаться с российской прессой. Не вывозить семью из стран-агрессоров, имея достаточные финансовые возможности для этого шага, я бы не смогла смириться сама с собой, когда моя страна такое делает, а я остаюсь там, где люди вокруг просто продолжают жить своей жизнью, отдыхать, развлекаться по-прежнему.

Во-вторых, лично для меня занятие теннисом – это было не только о собственном развитии, деньгах, комфорте, помощи своей семье и т.д. Главное – это возможность что-то изменить, изменить к лучшему. Соболенко после этого турнира может стать первым номером в столь популярном спорте. Имея столь большую аудиторию, такое влияние в мире, она от него отказывается. Какой месседж она несет в мир?

Мы же говорим о том, что людей убивают, а слышим в ответ, что надо оставить спорт вне политики. Но когда война приходит в твой дом, она не выбирает, спортсмен ты или нет. Это не политика, это не о выборах, не о законах или что-то в этом роде. Война – это война, и все мы знаем, как Россия и Беларусь воюют против Украины, как расстреливают мирное население, как берут в плен гражданских, воруют вещи из домов, насилуют детей, вывозят их из Украины. Это геноцид украинского народа, это не политика. Мы ведь не на уровне детского сада здесь, когда кто-то говорит, что кого-то любит или ненавидит. Я просто не могу уважать такую позицию, когда речь идет о событиях, коренным образом изменяющих мир, таких как война.

В общем, я скажу так: у меня нет ненависти ни к кому из игроков из стран-агрессоров. Я просто их не уважаю. Для меня если честно нет разницы, когда меня там кто-то ненавидит или любит или что-то еще, потому что это эмоции. Для меня важно, когда меня уважают, потому что уважение – это не эмоция", – сказала Костюк в интервью btu.org.ua.

Кроме Марты, в основной сетке Открытого чемпионата Франции выступят еще пять украинок – Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Даяна Ястремская, которая преодолела квалификацию.

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