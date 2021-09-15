"Не пожалею нового костюма": украинский тренер дал обещание перед дуэлью с "Шахтером" в Лиге чемпионов

"Не пожалею нового костюма": украинский тренер дал обещание перед дуэлью с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Юрий Вернидуб рассказал на что готов, если его команда победит "горняков".

Главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

"Мы очень счастливы и рады быть участниками группового этапа Лиги чемпионов. Сбылась наша мечта. Я горд за клуб "Шериф". Эмоции зашкаливают. Будем бороться с грандами европейского футбола. Да, многие считают нас аутсайдерами, но мы с этим не согласны. мы готовы к турниру.

Проблемы со сном перед дебютом? Знаете, режим изменился, когда только началась квалификация Лиги чемпионов. Все на драйве, на эмоциях. Это классно. Главное, чтобы ребята хорошо выспались, отдохнули и отдались игре на 100-120 процентов", - сказал украинский тренер на пресс-конференции.

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Кроме того, журналисты спросили 55-летнего тренера, на что он готов пойти, если "Шериф" сможет преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

"Побриться наголо? У меня и так волосы мало. Брить ничего. Могу точно сказать, что на групповом этапе сменю спортивный костюм на классический. Нужно солидно выглядеть. Но это не будет сдерживать меня в эмоциях. Если мы выиграем у "Шахтера", то я не пожалею своего нового костюма. Сделаю подкат, не задумываясь", - ответил Вернидуб.

Матч "Шериф" - "Шахтер" начнется 15 сентября в 19:45 в Тирасполе на стадионе "Шериф". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка .

. В другом матче стартового тура группы D миланский "Интер" на "Джузеппе Меацца" примет мадридский "Реал". Матч начнется 15 сентября в 22:00. Онлайн-трансляция также на нашем сайте.

также на нашем сайте. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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