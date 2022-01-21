"Не позволю себя шантажировать": чемпион мира, которого выгоняют из "Барселоны", сделал громкое заявление

Усман Дембеле прокомментировал в соцсетях скандальные слухи о своем будущем.

Вингер испанской "Барселоны" Усман Дембеле отреагировал на резонансное заявление директора клуба Матеу Алемани, который сообщил, что каталонцы хотят избавиться от игрока до завершения трансферного окна.

24-летний француз прокомментировал скандальные слухи и разъяснил ситуацию со своей стороны. Футболист заявил, что больше не позволит себя шантажировать.

"Вот уже 4 года я только читаю и даже не пытаюсь оправдываться за то, что обо мне говорят. Слухи обо мне распускают все эти четыре года. Люди распространяют ложь обо мне все эти четыре года с единственной целью - навредить мне. Я никогда не отвечал на это и не оправдывался.

Было ли это ошибкой? Бесспорно. С сегодняшнего дня я честно отвечу на все, чтобы не позволять себя шантажировать. Мне 24 года, и у меня есть недостатки и ошибки, как у всех людей. У меня были непростые периоды, травмы, я переболел коронавирусом.

Тренер просил меня сыграть, даже если я не провел ни одной тренировки, и я всегда соглашался. Так было всегда, потому что в этом моя страсть. Я прекрасно понимаю, как мне повезло заниматься лучшей работой в мире.

Цель моего сообщения очевидна - я хочу опровергнуть то, что не вовлечен в спортивный проект. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-то намерения, которых у меня нет. Осуждаю тех, кто говорит что-нибудь от моего имени или от имени агента, которому я полностью доверяю.

У меня действующий контракт и я в полном распоряжении клуба и моего тренера. Я всегда выкладывался ради своих партнеров и болельщиков. И это не изменится. Я не способен на мошенничество и, тем более, не поддамся на шантаж.

Как вы знаете, сейчас ведутся переговоры, и я предоставил все своим агентам. Мое дело - играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнерами и болельщиками. В первую очередь нужно сконцентрироваться на главном - на победах. Берегите себя и своих близких", - написал Усман в Instagram.

Текущее соглашение Дембеле с каталонцами истекает в июне 2022 года.

В этом сезоне вингер провел 10 матчей за "Барселону" во всех турнирах, отдал две результативные передачи.

Дембеле является двукратным чемпионом Испании в составе "блаугранас", дважды выиграл с командой Кубок и однажды Суперкубок страны. В 2018 году он одержал победу со сборной Франции на Чемпионате мира.

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