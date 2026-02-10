"Не предам этих атлетов": Гераскевич дал пресс-конференцию на ОИ-2026 после запрета "шлема памяти"

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дал пресс-конференцию на зимней Олимпиаде-2026 после запрета от Международного олимпийского комитета (МОК) выступать в шлеме с фото убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

"Вы уже слышали о ситуации в Украине и о, скажем так, усталости от войны. Надо понимать, что в мировых медиа эта тема со временем отходит на второй план. Люди в Украине иногда чувствуют, что о них забывают. Поэтому важно напоминать миру о том, что происходит в Украине сейчас.

Что касается обновлений, то, думаю, вы знаете даже лучше меня: сегодня состоялась пресс-конференция МОК. И я могу сказать, что не согласен с этим решением, ведь искренне считаю, что мы не нарушили никаких правил. Правило 50, касающееся политической пропаганды, дискриминации или расовой пропаганды, не имеет никакого отношения к этому шлему.

Как вы видите, все эти спортсмены были убиты, но их голос настолько громкий, что его действительно слышно", – сказал Гераскевич.

Также Владислав заявил, что не считает чествование памяти убитых россиянами украинских спортсменов нарушением олимпийского регламента и подчеркнул, что продолжит использовать шлем, несмотря на запрет МОК.

"На этом шлеме 24 человека, но в целом погибли в результате российской агрессии более 500 украинских спортсменов. Они не могут соревноваться на этих Олимпийских играх. И я действительно верю, что если бы не их самопожертвование, война могла бы быть и в Европе.

Я действительно верю, что мы здесь и мы можем насладиться этими соревнованиями именно благодаря их самопожертвованию. Я считаю, что они заслужили быть здесь со мной. Я не предам этих атлетов. Мой план таков, чтобы выступить в этом шлеме на всех тренировках, а также в соревновательный день", – отметил Гераскевич в эфире Суспільне Спорт.

Напомним, 9 февраля Гераскевич на первой тренировке Олимпиады-2026 выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Он также заявил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти".

В ответ МОК пошел только на частичный компромисс и вместо шлема памяти разрешил Гераскевичу носить черную повязку или ленту.

Кроме того, МОК объяснил, почему запретил Гераскевичу соревноваться в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов.

Однако 10 февраля Гераскевич, несмотря на запрет от МОК, вышел в "шлеме памяти" на вторую тренировку на Олимпийских играх-2026.

Ранее президент НОК Украины Вадим Гутцайт допустил, что Гераскевича могут дисквалифицировать, если он проигнорирует запрет и все равно будет соревноваться в этом шлеме

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.