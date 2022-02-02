Не простили измену: фанаты итальянского клуба сдают футболки форварда, перешедшего к гранду Серии А

За трансфер Душана Влаховича "фиалки" заработали 75 миллионов евро.
Болельщики итальянской "Фиорентины" массово пытаются избавиться от игровых футболок нападающего Душана Влаховича, который в зимнее трансферке окно перебрался в "Ювентус".
Официальный фан-магазин "фиалок" предлагает фанатам заменить на футболках фамилию серба любой другой.
Например, самого болельщика, или Артура Кабрала, который в конце января перешел в "Фиорентину" из швейцарского "Базеля и будет играть под 9-м номером. Ранее именно этот номер принадлежал 22-летнему Влаховичу.
По информации Corrieredellosport.it, заменить фамилию предателя на игровой футболке можно за 20 евро.
Добавим, что за талантливого серба туринцы заплатили "фиалкам" 75 миллионов евро. Этот самый дорогой переход в мировом футболе за эту зиму.
Напомним, фанаты "Фиорентины" угрожали расправой форварду, когда узнали, что он собирается перейти в "Ювентус".
- В текущем сезоне Влахович провел 24 матча за "Фиорентину", в которых забил 20 голов и выполнил четыре голевых передачи.
- Вместе с нападающим "Лацио" Чиро Иммобиле серб возглавляет гонку бомбардиров Серии А - на счету Влаховича 17 голов в 21 матче
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