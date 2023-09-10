Не простили сокрушительное поражение от японцев: сборная Германии уволила главного тренера

Сборная Германии по футболу уволила Ханси Флика с поста главного тренера команды.

Об этом Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил на официальном сайте.

Соответствующее решение было принято после того, как сборная Германии накануне разгромно проиграла Японии (1:4) в товарищеском матче.

Это поражение стало для немцев уже третьим подряд, чего не случалось с 1985 года. Перед провальной игрой против японцев немецкая команда проиграла Колумбии (0:2) и Польше (0:1).

Сборная Германия не смогла выиграть ни один из своих последних пяти матчей. До трех подряд поражений команда Флика сыграла вничью с Украиной (3:3) и уступила Бельгии (2:3).

Отметим, что Флик работал с немецкой сборной с лета 2021 года. Под его руководством команда сыграла два турнира: Лигу наций и чемпионат мира в Катаре. Оба соревнования Бундестим завершила на групповой стадии.

Следующий матч немцы проведут во вторник, 12 сентября, против Франции. Он также будет товарищеским, поскольку Германия как хозяйка Евро-2024 получила автоматическую путевку на будущее континентальное первенство.

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