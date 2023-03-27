Не простили вылета из Лиги чемпионов: топ-клуб АПЛ уволил главного тренера

"Тоттенхэм" уволил Антонио Конте с должности главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию, хотя контракт итальянского специалиста был рассчитан до лета 2023 года.

Исполняющим обязанности главного тренера "Тоттенхэма" до конца сезона назначен Кристиан Стеллини. Его помощником будет Райан Мэйсон.

Конте возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2021 года. Под его руководством "шпоры" сыграли 76 матчей, в которых одержали 41 победу, 12 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 49 очков после 28 матчей.

Из текущего розыгрыша Лиги чемпионов "шпоры" вылетели на стадии 1/8 финала от итальянского "Милана".

Следующий матч "Тоттенхэм" проведет 3 апреля, когда на выезде встретится с "Эвертоном" украинца Виталия Миколенко в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что мюнхенская "Бавария" уволила Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера, заменив его экс-коучем лондонского "Челси" Томасом Тухелем.

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