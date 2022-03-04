"Не пускайте своих мужчин, здесь они просто пушечное мясо": жена Усика обратилась к россиянам

Екатерина Усик попросила жителей РФ остановить Владимира Путина.

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика Екатерина обратилась к россиянам с призывом прятать своих мужчин, чтобы они не отправились воевать с Украиной.



"Я обращаюсь ко всей России, в Крым уже бесполезно обращаться. Девочки, мамы, женщины, бабушки, не пускайте, пожалуйста, своих мужчин, прячьте их куда-то. Потому что здесь они просто пушечное мясо. Просто мясо. Нас уничтожают, вас уничтожают… Просто жесть, я не знаю, когда это закончится… Сколько ему еще нужно трупов и всего, чтобы просто… Он уже проиграл, все… Когда он успокоится… Успокойте его, я прошу вас.



Хотя бы для начала не выпускайте своих мужчин из дома, спрячьте их куда-нибудь. У нас есть полные поля, полные дороги трупов ваших солдат. Россия их не хочет принимать, в Беларуси их тоже отказываются принимать, потому что поезда приезжают в Беларусь и оставляют там трупы российских солдат.



Россия говорит, что нет российских смертей, они минимальны. Ваших солдат гибнет столько, не просто солдат, это обычные люди. Это реально обычные люди, которые просто гибнут. Спасите своих детей! Я еще раз вас прошу", - сказала Екатерина у себя в Instagram.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Василий Ломаченко вступили в территориальную оборону.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: