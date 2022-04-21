"Не Путин убивал в Буче, Гостомеле, Ирпене, Мариуполе": известный комментатор – об ответственности россиян за войну в Украине

"Не Путин убивал в Буче, Гостомеле, Ирпене, Мариуполе": известный комментатор – об ответственности россиян за войну в Украине

Украинский комментатор Виталий v1lat Волочай высказался о войне в Украине, которую развернули российские кафиры.

Волочай объяснил, почему простые россияне виновны в преступлениях своей армии.

"Сейчас нет белого, черного и серого, есть только два варианта – ты поддерживаешь Россию или поддерживаешь Украину.

Это не путинская война, не Путин убивал в Буче, Гостомеле, Ирпене, Мариуполе, а россияне, русские, простые пацаны, поддерживаемые их родными. И то же могу сказать о белорусах, допустивших войска с той стороны, откуда их не ждали и через 8 часов они были под Киевом.

Я презираю россиян, поддерживающих действия россии, в настоящее время в моей жизни таких 99,9%. Для меня очень все просто, я презираю кого-либо, кто не осуждает эту войну. Мне пишут мои бывшие коллеги, говорю бывшие, потому что сейчас я с ними в одном поле срать не сяду.

Они думают, что они когда-нибудь вернуться в мир киберспорта из России. Люди, которые сейчас молчат, думают, что вскоре война закончится и через полгода они приедут на мейджор с CS или на интернешенал с Dota и будут работать», – сказал v1lat в комментарии GameInside.

Напомним, что организатор турнира PGL Major Antwerp 2022, компания PGL запретила российским командам Virtus.pro и Gambit выступать на мейджоре по CS:GO.

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