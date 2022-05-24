Не растерялись: фанаты сборной Чехии по хоккею оригинально обошли запрет вывесить сине-желтый флаг на матчах ЧМ-2022 (фото)

Болельщикам сборной Чехии по хоккею запретили вывесить флаг Украины во время поединков группового этапа чемпионата мира-2022, однако им все же удалось поддержать украинцев.
Фанаты вывесили между баннерами в поддержку Чехии флаг Украины, а организаторы попросили снять его.
Об этом сообщает ФХУ.
Дело в том, что по правилам запрещается приносить на матч флаги стран, не участвующих в конкретном поединке.
Однако болельщики не растерялись и вывесили новый флаг, полностью отвечающий правилам, но однако напоминающий об Украине.
Отметим, что сборная Чехии по хоккею одержала минимальную победу над командой США в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года.
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