Не разрешили врачи: "Динамо" без Луческу отправилось на товарищеский матч в Турцию

В среду, 4 августа, киевляне в Стамбуле сыграют против "Фенербахче".
Киевское "Динамо" отправились в Стамбул, где 4 августа проведет контрольный поединок с "Фенербахче". Чемпион Украины улетел на игру без главного тренера Мирчи Луческу.
Как сообщает официальный сайт "Бело-синих", 76-летний румынский наставник будет держать связь со своими ассистентами. Как сообщил журналист Игорь Цыганык, врачи настояли на том, чтобы Луческу остался в Киеве.
Динамо вылетает в Стамбул без Мирчи Луческу! Врачи настояли чтобы он остался в Киеве! pic.twitter.com/rDaJIEqPts— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) August 4, 2021
Поединок "Динамо" против "Фенербахче" состоится 4 августа в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка. Начало игры - в 19:00.
На матч киевляне отправились в следующем составе:
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Миколенко, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх.
Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.
✈️ Курс на Стамбул # ФенербахчеДинамоОпубликовано FC Dynamo Kyiv вторник, 3 Августе 2021
- "Динамо" начало сезон разгромной победой (4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и устроили беспорядки.
- Следующий официальный поединок киевляне проведут 8 августа в Запорожье против "Зари".