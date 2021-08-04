Не разрешили врачи: "Динамо" без Луческу отправилось на товарищеский матч в Турцию

Не разрешили врачи: "Динамо" без Луческу отправилось на товарищеский матч в Турцию

В среду, 4 августа, киевляне в Стамбуле сыграют против "Фенербахче".

Киевское "Динамо" отправились в Стамбул, где 4 августа проведет контрольный поединок с "Фенербахче". Чемпион Украины улетел на игру без главного тренера Мирчи Луческу.

Как сообщает официальный сайт "Бело-синих", 76-летний румынский наставник будет держать связь со своими ассистентами. Как сообщил журналист Игорь Цыганык, врачи настояли на том, чтобы Луческу остался в Киеве.

Динамо вылетает в Стамбул без Мирчи Луческу! Врачи настояли чтобы он остался в Киеве! pic.twitter.com/rDaJIEqPts — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) August 4, 2021

Поединок "Динамо" против "Фенербахче" состоится 4 августа в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка. Начало игры - в 19:00.

На матч киевляне отправились в следующем составе:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Миколенко, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.

"Динамо" начало сезон разгромной победой (4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и устроили беспорядки .

(4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и . Следующий официальный поединок киевляне проведут 8 августа в Запорожье против "Зари".

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