"Не разжигайте херню": муж россиянки Ласицкене резко отреагировал на новость в СМИ РФ о фото жены с украинкой Магучих

После резонансного кадра на Олимпиаде спортсменки снова сделали совместный снимок.
Владас Ласицкас, муж российской легкоатлетки Марии Ласицкене, резко отреагировал на публикацию в СМИ РФ новости о новом фото своей жены с украинкой Ярославой Магучих после завершения выступлений на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
Так, ТАСС указал, что в кадре руку на плечо 19-летней днепрянке положила именно Мария. Ласицкас же это в жесткой форме опровергнул.
"Рука Марии, обнимающая Ярославу" – это рука Николы (Макдермотт - прим. ТСН Проспорт). Камила Лицвинко (на переднем плане) завершает карьеру и сфотографировалась со всеми девочками. Не разжигайте херню на пустом месте", - написал Ласицкас.
. @tass_agency ♂️— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) September 9, 2021
«Рука Марии, обнимающая Ярославу» - это рука Николы
Камила Лицвинко (на переднем плане) завершает карьеру и сфотографировалась со всеми девочками
Не разжигайте херню на пустом месте ✌ pic.twitter.com/YfYFOSZ9GK
Отметим, что Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Ярослава покорила планку 2.03 метра, повторив свой лучший результат в сезоне. Геращенко взяла высоту 1.96 метра и стала четвертой. Выиграла соревнования Ласицкене с мировым рекордом сезона - 2.05 метра.
Напомним
- Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.
- Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.
- Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.
- Ранее на защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна, заявив, что "спорт - вне политики".
- Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".