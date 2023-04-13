Не реализовала матчбол: Свитолина драматично вылетела из турнира в Швейцарии

Элина не сумела преодолеть второй круг соревнований.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила выступления на турнире ITF W60 в швейцарском Кьяссо.

Во втором раунде основной сетки 28-летняя украинка не справилась с бельгийкой Александрой Игнатик.

Матч продолжался 2 часа и 28 минут. Свитолина разгромила соперницу в первом сете – 6:1, но отдала следующую партию – 2:6. В решающем сете Свитолина при счете 5:3 не смогла реализовать матчбол. Проиграв четыре гейма подряд, Элина потерпела поражение в третьей партии – 5:7.

Ранее Свитолина одержала первую победу после возвращения из декрета. В первом круге турнира в Швейцарии звезда украинского тенниса уверенно обыграла румынку Елену-Габриэлу Руссе.

В начале апреля Свитолина сыграла первый матч после возвращения из декрета. На старте турнира серии WTA 500 в американском Чарльстоне украинка в напряженной борьбе уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Напомним, в середине октября прошлого года Свитолина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса. Девочке дали имя Скай.

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