Не реализовала три матчбола: Свитолина драматично уступила Соболенко на турнире в Риме (видео)

Элина дала серьезный бой второй ракетке мира, но не смогла выйти в четвертьфинал.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 1000 в итальянском Риме потерпела поражение от второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко, которая была допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Чрезвычайно напряженный матч длился 2 часа 22 минуты и завершился поражением украинки на решающем тай-брейке – 6:4, 1:6, 6:7(7).

29-летняя уроженка Одессы была очень близка к победе над именитой теннисисткой с белорусским паспортом, но в третьем сете не реализовала три матчбола.

Это была четвертая очная встреча между Свитолиной и Соболенко. На счету ураинки одна победа и три поражения.

Обзор матча Свитолина – Соболенко

Отметим, что в 1/16 финала Свитолина победила "нейтральную" россиянку Анну Калинскую.

Элина является двукратной победительницей турнира в Риме. Они выигрывали эти соревнования в 2017 и 2018 годах.

Свитолина – единственная украинка, которая добралась до 1/8 финала текущего турнира в итальянской столице. Ранее свои выступления здесь завершили Даяна Ястремская, Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева, которая не преодолела квалификацию.

Турнир в Риме стал последним соревнованием перед вторым Грендслемом в 2024 году – Roland Garros, в основную сетку которого попали пять украинских теннисисток.

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