Нереализованный пенальти Левандовски: Польша расписала безголевую ничью с Мексикой на старте ЧМ-2022

Еще один матч дня на Мундиале ознаменовался безголевой ничьей.
Во вторник, 22 ноября, в матче 1-го тура группы С чемпионата мира-2022 по футболу сборная Польши сыграла вничью с национальной командой Мексики. Матч завершился со счетом 0:0.
В течение матча команды создали ряд моментов, но реализовать ни одного из них так и не смогли. В середине первого тайма Алексис Вега после навеса продавил Мэтти Кеша и из угла вратарского головой пробил немного мимо дальней штанги.
В начале второго тайма возможность открыть счет получили поляки – арбирт назначил пенальти. Его пытался реализовать Роберт Левандовски, пробив в правый нижний угол, но Гильерме Очоа выполнил сейв.
Впоследствии Войцех Щенсный выполнил сейв после удара Веги, а ответные поляки создали еще ряд опасных моментов.
- В другом матче первого тура квартета C сборная Аргентины сенсационно уступила саудитам со счетом 1:2.
- Во втором туре 26 ноября Польша будет противостоять Саудовской Аравии, а аргентинцы сыграют с мексиканцами. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.
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