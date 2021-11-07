Не самый большой в карьере: стал известен гонорар Ломаченко за битву с "Терминатором"

Не самый большой в карьере: стал известен гонорар Ломаченко за битву с "Терминатором"

Поединок состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

Стало известно, сколько заработает украинский боксер Василий Ломаченко за свой следующий бой с ганцем Ричардом Комми.

Как сообщает Totalsportekboxing, гарантированный гонорар Ломаченко составит 750 тысяч долларов. Эта сумма может возрасти до 2 миллионов долларов в зависимости от количества проданных платных трансляций боя.

Что касается соперника украинца, то его заработок составит не менее 250 тысяч долларов. В зависимости от телепродаж боя он может увеличиться до 800 тысяч долларов .

Отметим, что за свой предыдущий поединок с японцем Масайоши Накатани уроженец Белгород-Днестровского также заработал около 2 млн долларов. Его сопернику досталось 600 тысяч долларов.

А вот рекордный гонорар в своей карьере Ломаченко получил за объединительный поединок с американцем Теофимо Лопесом, которому проиграл три чемпионских пояса. Тогда Василий разбогател на 3,25 миллиона долларов, а Лопес - на 1,5 миллиона долларов.

Битва между Ломаченко и Комми запланирована на 11 декабря в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Ранее у себя в Instagram Василий показал, как готовится к предстоящему бою.

В своем последнем поединке, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани.

японца Масайоши Накатани. После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш .

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что . На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

Комми выиграл 30 поединков (27 - досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил именно Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

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