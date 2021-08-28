Не сбавляют обороты: украинцы выбороли еще три медали на Паралимпийских играх в Токио

Не сбавляют обороты: украинцы выбороли еще три медали на Паралимпийских играх в Токио

Наши параатлеты завоевали "серебро" в легкой атлетике и две "бронзы" в настольном теннисе.

Сборная Украины успешно начала четвертый соревновательный день на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Копилка нашей команды уже успела пополниться тремя наградами.

Роман Данилюк завоевал серебряную медаль в толкании ядра в классе F12. 28-летний украинец показал свой лучший результат в сезоне - 16,53 м.

Еще две медали 28 августа Украине принесли Иван Май и Максим Николенко. Они стали бронзовыми призерами в настольном теннисе.

Таким образом, у Украины уже 25 медалей Паралимпиады в Токио: 3 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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