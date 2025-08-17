"Не считаю, что заслужил": Итаума после победы над Уайтом высказался о возможном бое с Усиком

Мозес Итаума / © instagram.com/queensberrypromotions

Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума прокомментировал победу нокаутом в первом раунде над своим соотечественником Диллианом Уайтом, а также высказался о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком.

"Я работал над этим 12-13 недель. Я добросовестно тренировался и не хотел, чтобы все закончилось в первом раунде. Я продемонстрировал вам отличное выступление.

Кто следующий? Я не хочу бросать вызов Усику, потому что не считаю, что заслужил такую возможность. Но я хотел бы встретиться с теми, кто заслужил право биться с Александром. Так что, возможно, с Агитом Кабайелом, может быть, с Джозефом Паркером", – приводит слова Итаумы The Guardian со ссылкой на BBC Radio 5 Live Sports Extra.

20-летний Итаума имеет в своем активе 13 побед (10 – нокаутом) в 13 поединках на профессиональном ринге.

37-летний Уайт потерпел четвертое поражение в своей карьере. Также в его послужном списке 31 победа (21 – нокаутом).

Итаума считается одним из потенциальных соперников Усика. Влиятельный функционер Турки Аль-Шейх хочет организовать бой между перспективным британцем и непобедимым украинцем.

Напомним, 24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но украинец попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы.