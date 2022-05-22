"Не считаю правильным сдавать украинские позиции": президент ФБУ ответил на критику министра спорта

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус отреагировал на слова министра спорта Украины Вадима Гутцайта, призвавшего его уйти с должности вице-президента IBA.

После скандального переизбрания россиянина Кремлева на должность главы Международной ассоциации бокса, его конкурент Борис Ван дер Ферст инициировал письмо в IBA, чтобы обсудить возможность приостановления членства Федерации бокса России. Письмо подписали представители восьми стран, но подписи президента Федерации бокса Украины там не было.

Министр спорта Украины осудил поддержку Продивуса представителя страны-агрессорки, на что отреагировал сам функционер.

"Несколько последних дней многие украинские СМИ опубликовали сообщения, выгодные исключительно российской пропаганде, что Владимир Продивус ее подписал письмо, подписанное представителями 8 стран об осуждении действий Умара Кремлева и его коллег из российской национальной федерации.

На волне такого сообщения мне посыпались предложения полностью сдать интересы Украины в Международную боксерскую ассоциацию (IBA) и освободить место первого вице-президента. Мне кажется, лучшей картинки для пропагандистских российских СМИ придумать было сложно.

Почему никто не предполагает, что подобный инфопривод – обычный прием, рассчитанный на то, что ее правдивость никто не будет проверять? Еще раз подчеркиваю: У Федерации бокса Украины и у меня как президента Федерации бокса Украины есть уверенная проукраинская позиция", — написал Продивус на своей странице в Facebook.

Глава ФБУ подчеркнул, что не собирается уходить с должности вице-президента IBA.

Как можно воспринимать кулуарные мероприятия, созданные для пиара? Зачем помогать российской пропаганде? организации мира И я не стесняюсь с трибуны говорить, что российские войска убивают и насилуют наш народ.Конечно, пропагандистским каналам кремля такая риторика вице-президента IBA не нравится.

Позиция Президента Украины — не сдавать никаких территорий нашей страны и не изменять нашему народу. Моя позиция как президента Федерации бокса Украины — не сдавать никаких позиций в боксе и не оставлять украинских боксеров без их представительства в Международной ассоциации бокса", — написал Продивус.

Напомним, что украинский гимнаст Илья Ковтун снялся с клубного чемпионата Италии из-за допуска к выступлениям российских спортсменов.

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