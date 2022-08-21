Не сдержал эмоций: Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя с Усиком (видео)

Эй Джей, который после оглашения судейского вердикта был крайне разочарован и устроил эмоциональный спич в ринге, расплакался на пресс-конференции.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

"Я попробовал другой стиль. Перед последним боем я хотел стать лучше. Тогда этого оказалось недостаточно. Сегодня тоже, но вы можете увидеть, что я адаптировался, сделал изменения, чтобы дать ему более конкурентный бой. Этого было недостаточно, но я выкладывался по полной во время тренировок Я заставлял себя это делать, чтобы бой был более конкурентным.

Я горжусь собой. Мне это тяжело сказать. Я ничего не чувствую, я просто расстроен. Они верили в меня... Когда ты проигрываешь, ты не можешь быть счастливым. Это грустно. Я действительно хотел выиграть. Хотел сделать это для Великобритании, потому что знаю, насколько люди хотят, чтобы я провел бой с Тайсоном Фьюри.

Так что я бился не за себя, бился за свою страну, нацию. Так расстроен. Я - боец, а не обычный человек. У меня совсем другое мировоззрение и стиль жизни. Я ценю эту поддержку. Действительно хотел вернуть пояса домой. Я хотел, чтобы в поединке за абсолютного чемпиона сражались лучшие британцы.

Не мое дело, что болельщики обо мне думают. Люди демонстрируют уважение, когда меня встречают. Они жмут мне руку. Они не уважают меня просто из-за боя и пояса. Настоящий вес имеет то, какой ты человек. Я стараюсь вести себя приземленно. Иногда совершаю ошибки. Надеюсь, что люди уважают меня за то, каким я стараюсь быть", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Anthony Joshua broke in tears в течение его после-fight press conference following его defeat to Oleksandr Usyk. pic.twitter.com/oJAuJzu9TF — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 21, 2022

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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