Не сдержал слез: легендарный Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая (видео)

Лучший бомбардир в истории национальной уругвайской команды анонсировал конец международной карьеры.
Форвард "Интера" Майами Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая.
Об этом 37-летний футболист сообщил на специальной пресс-конференции.
В последний раз Суарес выйдет на поле в составе уругвайской национальной команды в матче отбора к чемпионату мира-2026 против Парагвая, который состоится 7 сентября.
"Мне трудно об этом говорить, но это будет моя последняя игра в сборной. Я много думал и решил, что сейчас очень удачное время. Было сложно принять такое решение, но время пришло.
Буду играть с тем же энтузиазмом, с которым выходил на свою первую игру в 2007 году против Колумбии, с тем же желанием, что и в 20 лет. Сейчас мне 37, мне сложно будет сыграть на следующем чемпионате мира. Я иду сам, не из-за травм и не потому, что меня перестали вызывать в сборную", – сказал Суарес, не сдержав слез.
“́́́”— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024
Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de .
https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0
Суарес провел 142 матча за сборную Уругвая, в которых отличился 69 голами и 39 ассистами. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и занимает второе место по количеству поединков, уступая только Диего Годину (161).
Луис принимал участие в четырех Кубках Америки (2011, 2019, 2021, 2024) и чемпионатах мира (2010, 2014, 2018, 2022).
Вместе с уругвайской сборной он выиграл Кубок Америки в 2011 году, а в 2024-м завоевал бронзовые медали. На ЧМ-2010 сборная Уругвая с Суаресом заняла четвертое место.
Ранее сообщалось, что один из лучших голкиперов в истории Польши Войцех Щенсный объявил о завершении карьеры.
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