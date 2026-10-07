Не сдержал слез: Месси растрогал речью после прощального матча за сборную Аргентины

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард "Интера Майами" Лионель Месси произнес трогательную речь после своего прощального матча за сборную Аргентины.

В ночь на 7 октября "альбиселесте" в Буэнос-Айресе в товарищеском поединке разгромили Бенин со счетом 3:0. Месси сыграл полный матч, отличившись голом и двумя ассистами.

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После завершения встречи 39-летний нападающий чрезвычайно эмоционально простился с национальной командой, не сдержав слез.

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"Трудно что-то сказать сегодня. Меня переполняют эмоции, в голове столько мыслей. Мой отец — первый, о ком я думаю. Все, что я могу сделать, — выразить благодарность, как я уже делал в своем прощальном письме.

Для меня было большой честью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые плохие моменты, с которыми мы сталкивались, я никогда не прекращал бороться, всегда отдавал всего себя и всегда был в строю. Не вернуться будет огромной болью. Клянусь, я хотел бы приезжать сюда до конца своей жизни, потому что играть за сборную Аргентины — это самое прекрасное, что может с тобой случиться.

Хотя я хотел бы остаться здесь навсегда, я чувствую, что сейчас самое время. Прошлый чемпионат мира был для меня слишком тяжелым. Мы мечтали снова стать чемпионами мира, мы были так близки к этому, и правда в том, что ничего необычного не произошло. Мы выложились по полной, матч против Англии был невероятно изнурительным для нас, как физически, так и эмоционально. Правда в том, что мы едва справились.

Мы боролись, как обычно, как всегда, с этой футболкой, со всеми товарищами по команде, с которыми я делил ее. Не сомневаюсь, что каждый товарищ по команде, находившийся рядом со мной, всегда отдавался всей душой ради этой футболки.

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Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде за время, проведенное вместе, что помогли мне осуществить мою детскую мечту стать чемпионом мира, чемпионом Америки, чемпионом Финалиссимы, чемпионом всего, за что мы боролись. Для меня было огромной честью разделить с ними жизнь, как на поле, так и вне его. Я был готов соревноваться с кем угодно, потому что знал, что рядом со мной есть воины, которые отдадут все от себя.

Именно здесь я пережил один из самых счастливых дней в своей карьере: когда мы снова играли после победы на чемпионате мира. Я никогда не забуду, что пережил в тот день. Это было здорово. До сих пор я смотрю видео и переполняюсь эмоциями. Тот день навсегда останется в моей истории, в их истории, в истории моей семьи... Это было потрясающе, большое спасибо.

Сегодня, опять здесь, я, безусловно, переживаю самый печальный день в своей карьере, потому что это день, когда я прощаюсь с национальной сборной и всеми вами. Мне будет не хватать цветов национальной сборной, но теперь я буду на той стороне, со всеми вами, поддерживать всех этих ребят и все, что будет дальше. Всегда едины.

Правда в том, что я говорю больше, чем когда-либо. Я не хочу никуда уходить, я не хочу покидать поле. Я просто хочу сказать вам, что я люблю вас всех, я буду скучать по вам, и я так благодарен Богу за то, что я аргентинец, горжусь тем, что я аргентинец, и горжусь тем, что осуществил свои мечты вместе со всеми вами", — приводит слова Месси издание TyC Sports.

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Отметим, что на последний матч Месси за сборную было продано все 85 тысяч билетов местного стадиона "Монументаль" в Буэнос-Айресе. Болельщики со слезами на глазах прощались с легендой.

Напомним, Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины в конце августа. Он выступал за национальную команду с 2005 года, всего провел 208 матчей и забил 126 голов.

Вместе с "альбиселесте" Лео стал олимпийским чемпионом 2008 года и победителем Финалиссимы (2022). Также он выиграл чемпионат мира-2022, дважды стал победителем Кубка Америки (2021, 2024), дважды был финалистом Мундиалей (2014, 2026).

Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

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