Не сдержал слез: новоиспеченный обладатель "Золотого мяча" прокомментировал завоевание награды (видео)

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри трогательно прокомментировал свой выигрыш "Золотого мяча-2024".

28-летний испанец не смог сдержать слез после оглашения результатов голосования и со сцены парижского театра Шатле, где 28 октября проходила торжественная церемония, поблагодарил всех за признание его лучшим футболистом мира.

"Невероятная ночь для меня. Мне нужно поблагодарить многих людей, France Football и УЕФА, всех, кто голосовал за меня. Я знаю, что это особенный день для меня, моей семьи и моей страны, я хотел сказать спасибо моей девушке, с которой сегодня мы вместе уже восемь лет. Спасибо моей матери за все ценности, которые она мне дала. Спасибо Пабло, моему агенту. Кто бы мог подумать, что мы окажемся здесь?

Спасибо моим друзьям за поддержку. Нельзя забывать о моих партнерах из "Манчестер Сити". Без них я не выиграл бы эту награду. Я нахожусь в лучшем клубе мира. И спасибо сборной Испании. Это победа испанского футбола для многих игроков, которые не выигрывали "Золотой мяч", таких как Хави, Иньеста, Касильяс.

Когда мне было 17, я собрал вещи, чтобы поехать в "Вильярреал" и играть в Первом дивизионе. Помню, однажды я сказал "достаточно" и позвонил отцу в слезах. Я вложил в это всю свою жизнь, и моя мечта угасала, и он сказал мне: "Нормальный мальчик с ценностями, не ориентирующийся на стереотипы, может стать лучшим игроком в мире".

Я понял, что если я хочу стать лучше, мне нужно изменить свой стиль. Атака позволила мне улучшить свою игру. Мне нравится моя профессия, и я стараюсь совершенствоваться. Я собираюсь отпраздновать это с теми, кто был со мной в трудные времена", – сказал Родри.

В прошлом сезоне Родри стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", а со сборной Испании выиграл Евро-2024. Именно его признали лучшим игроком континентального первенства.

В борьбе за "Золотой мяч" испанец обошел в голосовании других трех финалистов в номинации – бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, английского полузащитника Джуда Беллингема и испанского защитника Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".

К слову, "Реал" бойкотировал церемонию вручения "Золото мяча" после того, как узнал, что Винисиус Жуниор не получит главный приз. На торжественное мероприятие в Париж не прибыл ни один из представителей мадридского клуба.

Родри впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что определились победители футбольной премии "Золотой мяч-2024" во всех номинациях.

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