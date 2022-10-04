Не сдержал слез: звездный аргентинский футболист эмоционально анонсировал завершение карьеры (видео)

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин, ныне выступающий за "Интер Майами" в американской лиге МЛС, завершит футбольную карьеру в конце нынешнего сезона.

Об этом 34-летний нападающий сообщил на пресс-конференции в понедельник, 3 октября.

Аргентинец очень эмоционально анонсировал свое решение уйти из профессионального футбола, не сдержав слез в присутствии журналистов.

Te queremos Crack pic.twitter.com/a7ZKvVNyi9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) Октябрь 3, 2022

"Пришло время прощаться с футболом. Три-четыре месяца назад я известил клуб, это решение не было принято за день. Я годами над этим работал. Когда я пришел сюда, то переходил за удовольствием от игры в футбол, от жизни, от близости со своим братом Федерико.

Это был следующий этап моей карьеры, но могу сказать, что это был один из ее лучших моментов. Этот клуб, партнеры и тренерский штаб вернули мне желание играть в футбол. Теперь я могу уйти, как всегда об этом мечтал - забивая голы и получая удовольствие от игры", - сказал Гонсало.

Игуаин перебрался в клуб МЛС в сентябре 2020 года на правах свободного агента. В его активе 27 голов в 65 матчах в составе американской команды.

До перехода в "Интер Майами" аргентинец выступал в составе туринского "Ювентуса", с которым трижды стал чемпионом Италии и дважды выиграл Кубок страны. Гонсало забил 66 голов и отдал 16 результативных передач в 149 матчах за "Старую синьору".

На клубном уровне Игуаин также выступал за аргентинский "Ривер Плейт", мадридский "Реал", "Наполи", "Милан" и "Челси".

Также на его счету 75 матчей за сборную Аргентины, 31 забитый мяч. Вместе с "альбиселесте" Игуаин стал серебряным призером Чемпионата мира-2014.

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