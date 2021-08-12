"Не сдержала эмоций": министр спорта объяснил фото легкоатлетки Магучих с россиянкой

Чиновник призвал поддержать украинскую спорсменку, чтобы "не увидеть ее в другой стране".

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает, что украинская 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих просто не сдержала эмоций, когда сфотографировалась с российской спортсменкой во время награждения на Олимпиаде.

Такое мнение Гутцайт выразил на пресс-конференции 12 августа, цитирует "Интерфакс-Украина".

"Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление... Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает приветствовать других, все поздравляют друг друга. И она начала приветствовать других спортсменов, которые были рядом и рядом была спортсменка из ОКР из Российской Федерации. В то время она, наверное, не сдержала эмоций", — пояснил он.

Министр также призвал украинцев поддержать Магучих, "чтобы не произошло так, что сейчас многое идет на нее, а потом мы не увидели ее в другой стране". По его мнению, следует обработать с федерациями вопрос, как спортсмены должны вести себя в таких ситуациях.

Напомним:

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей Марией Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене — капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее в защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт — вне политики".

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