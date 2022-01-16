Не Шевченко: в сборной Польши прокомментировали слухи о переговорах с украинским специалистом

Не Шевченко: в сборной Польши прокомментировали слухи о переговорах с украинским специалистом

На следующей неделе федерация объявит нового тренера команды.

В субботу, 15 января, "Дженоа" расторгла контракт с украинским тренером Андреем Шевченко. После этого журналист Николо Скир сообщил, что специалист ведет переговоры с Польской федерацией футбола относительно должности главного тренера национальной сборной страны.

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский отреагировал на эту информацию.

"Шевченко может возглавить сборную Польши? Это не правда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе", — приводит слова Квятковского Sport24.

Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года, подписав контракт до середины 2024 года.

Под руководством 45-летнего украинца "грифоны" провели 11 матчей, в которых одержали всего одну победу (в Кубке Италии над "Салернитаной"). В Серии А "грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений после прихода Шевченко.

"Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19-й позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, генуэзцев отделяет пять баллов.

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