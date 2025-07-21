"Не сказал бы, что его разбили": промоутер Дюбуа нашел странное оправдание поражению от Усика

Даниель Дюбуа / © Associated Press

Реклама

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниеля Дюбуа, странно высказался о поражении своего клиента от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По его мнению, Дюбуа не был разбит в поединке с Усиком, а просто дважды побывал в нокдауне.

Причиной поражения британца Уоррен считает то, что тот расслабился и опустил руки, чем и воспользовался украинец.

Реклама

"Усик имеет невероятную психологическую стойкость. Это то, что делает его собой, это то, чему Даниель должен научиться с этого боя – попытаться приобрести и развить психологическую стойкость, которая есть у Усика.

Необходимо придерживаться поставленной задачи, а Даниель расслабился, опустил руки и поплатился за это. Он еще молод. Не сказал бы, что Дюбуа разбили – он дважды упал в нокдаун, и все.

Все зависит от стойкости. Все зависит от желания и стремления быть лучше, а еще важнее – учиться на своих ошибках. Вот что делают хорошие бойцы", – сказал Уоррен в комментарии ESPN.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Реклама

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Кроме того, в Сети опубликовали видео реакции Екатерины Усик, Андрея Шевченко и Ярославы Магучих на победу украинца над Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Реклама

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

Ранее сообщалось, что Дюбуа прокомментировал поражение от Усика в реванше. Неудачу своего подопечного также прокомментировали тренер, промоутер и отец Даниеля, который щедро расхвалил украинца.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Реклама

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.