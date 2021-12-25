"Не сказал своего последнего слова в Европе": украинский герой Евро-2020 признался, в каком чемпионате мечтает сыграть

"Не сказал своего последнего слова в Европе": украинский герой Евро-2020 признался, в каком чемпионате мечтает сыграть

Довбик желает проявить себя в Серии А.

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик рассказал, в каком топ-чемпионате хотел бы продолжить свою карьеру.

"Чувствую, что не сказал своего последнего слова в Европе. Есть желание. Большое. Я думаю это не за горами. Все будет. Просто нужно идти к своей цели".

Италия нравится как страна и как чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит мне ближе всех", — сказал Довбик в интервью программе BurBuzz.

Украинец пробовал играть в Дании, однако его карьера там не слишком сложилась, и он вернулся в Украину в "Днепр-1".

В этом сезоне в составе "Днепра-1" форвард провел 17 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 голевых передачи.

В 18-м туре Премьер-лиги после зимнего перерыва команда Йовичевича примет "Десну", а подопечные Остапа Маркевича встретятся с "Черноморцем".

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