Не смог побороть лейкемию: скончался известный сербский тренер

Бывший сербский футболист и тренер Синиша Михайлович ушел из жизни на 54-м году жизни.

Об этом сообщает Sky Sport Italy.

Отмечается, что он умер в результате длительной борьбы с лейкемией, диагностированной в 2019 году.

Михайлович скончался в одной из больниц Рима.

Во время карьеры футболиста серб играл в составе "Црвены Звезды", "Ромы", но больше всего известен по выступлению за "Лацио" (1998-2004). Завершил карьеру Михайлович в 2006 году в составе "Интера". На международном уровне Михайлович сначала представлял Югославию, а затем команду Сербии и Черногории.

В 2006 году начал карьеру тренера, став помощником в "Интере". После этого он работал в "Фиорентине", сборной Сербии, "Сампдории", "Торино". Последние три сезона Михайлович руководил "Болоньей", которую оставил в начале сентября 2022 года.

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