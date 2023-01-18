Не смог защитить титул: легендарный Надаль сенсационно вылетел из Australian Open-2023

Это самый ранний вылет испанца из турнира "Большого шлема" за последние семь лет.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль неожиданно не сумел преодолеть второй круг Australian Open-2023.

36-летний испанец проиграл американцу Маккензи Макдональду (№65 ATP) со счетом 4:6, 4:6, 5:7.

Следует отметить, что во время матча у 22-разового чемпиона "Больших шлемов" возникли проблемы со здоровьем. Рафа во втором сете травмировал бедро и был вынужден взять медицинскую паузу.

Испанский теннисист нашел силы продолжить поединок, однако выиграть хотя бы сет уже не сумел.

Вылет во втором круге – это худший результат для Надаля на турнирах серии Grand Slam с 2016 года, когда он проиграл на старте Australian Open-2016.

Таким образом, Надаль сложил полномочия действующего триумфатора Открытого чемпионата Австралии по теннису. В прошлом году испанец в финале победил россиянина Даниила Медведева.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина победила топ-теннисистку и вышла в третий круг Australian Open.

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