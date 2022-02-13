Не смогла самостоятельно идти: норвежская биатлонистка во второй раз потеряла сознание на Олимпиаде-2022

Не смогла самостоятельно идти: норвежская биатлонистка во второй раз потеряла сознание на Олимпиаде-2022

У Тандревольд возникли проблемы со здоровьем.

В воскресенье биатлонная программа Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжилась гонкой преследования у женщин.

Норвежской биатлонистке Ингрид Тандревольд после финиша в гонке стало плохо, она чуть не потеряла сознание. 25-летняя спортсменка шла третьей, но в итоге заняла 14 место. Она едва добежала до финиша и сразу упала. Ее отвели под руки.

Вчера, 12 февраля, во время спринта у спортсменки тоже возникли проблемы со здоровьем.

"В глазах были какие-то вспышки. После финиша я не понимала происходящего. Пожалуй, это какая-то реакция в спинном мозге. Я не помню, чтобы это случалось ранее", — сказала Тандревольд.

Напомним, норвежская биатлонистка Марте Ольсбу-Рейселан стала победительницей гонки преследования. Второе место заняла шведская биатлонистка Эльвира Оберг. Закрыла тройку еще одна норвежка - Тириль Экгофф.

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