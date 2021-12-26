"Не смогли договориться": украинский герой Евро-2020 мог построить карьеру в донецком "Шахтере"

Футболист побывал на сборах с "горняками".

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик признался, что мог оказаться в донецком клубе.

"Я ездил лет в 13 или 14 в "Шахтер". Был турнир в Алуште, и какой-то селекционер увидел меня и пригласил через моего тогдашнего тренера в Донецк. Я потренировался недели две. Меня пригласил к себе директор академии и сказал, что хочет, чтобы я остался.

Буквально через два часа меня набрал мой тренер из Черкасс и сказал, что я не подхожу "Шахтеру" и мне нужно возвращаться домой. Я понял, что эта ситуация была связана с компенсацией за меня, о которой стороны не договорились. Я вернулся", – сказал Довбик в интервью программе BurBuzz.

Ранее Довбик рассказал, в каком топ-чемпионате хотел бы продолжить свою карьеру, а также признался, что его услугами интересовалось киевское "Динамо".

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