Не смогли повторить успех "дубля": "Шахтер" завершил подготовку к новому сезону УПЛ поражением

В понедельник, 15 августа, донецкий "Шахтер" встречался в рамках подготовки к новому сезону УПЛ с саудовским "Аль-Фатехом".

Донецкий "Шахтер" завершил тренировочный сбор в Словении двумя поединками с "Аль-Фатехом".

Первая игра, в которой участвовали условно вторые составы обоих клубов, завершилась разгромной победой "горняков". Команда Йовичевича отправила в ворота соперников пять голов, на что "Аль-Фатех" затруднился ответить — 5:0 .

В составе "Шахтера" отличились Владислав Вакула, Сергей Кривцов, Лассина Траоре, а также дубль на счету Даниила Сикана.

В свою очередь основе "Шахтера" не удалось повторить успех второго состава. Матч завершился со счётом 1:3 в пользу саудовской команды.

Счет матча на 29-й минуте открыл Михаил Мудрик после чего удача отвернулась от "горняков". Сначала Кристиан Куэва сравнял счет, а в конце матча соперник отправил в ворота донецкого клуба еще два мяча – отличились Фахад Аль-Харби и Алекс Валера.

Напомним, что на тренировочном сборе в Словении "Шахтер" одержал уверенную победу в спарринге с "Домжале". Ранее команда Йовичевича также провела товарищеские матчи с "Фортуной" (3:3), "Утрехтом" (2:2), "Аяксом" (1:3) и "Ромой" (0:5).

"Шахтер" занял первое место в чемпионате УПЛ-2021/22, который был завершен досрочно из-за полномасштабного вторжения российских захватчиков. Следовательно, "горняки" получили право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23. Жеребьевка основного раунда ЛЧ запланирована на 25 августа, а первый тур группового этапа состоится 6/7 сентября.

Новый сезон УПЛ команда Игоря Йовичевича должна начать 23 августа.

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