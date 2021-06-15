"Не смогу плевать в ту сторону": экс-тренер сборной Украины заявил, что "уважает Россию"

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк сделал скандальное заявление о том, как относится к России и ее футболистам.

Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" а также сборной Украины Леонид Буряк заявил, что с уважением относится к России, а "футбол — вне политики".

Об этом сообщает Sport24.

"Я думаю, что футбол вне политики. У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только про футбол. Тот же Черчесов (тренер сборной РФ Станислав Черчесов — Ред.) — я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь. Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное пусть политики разбираются", — заявил он.

Также Буряк рассказал о своем отношении к истории с новой формой сборной Украины.

"Все что сделано Андреем Павелко и Украинской ассоциацией футбола — я с уважением отношусь. Конечно, я с уважением отношусь решениям УАФ", — сказав экс-тренер украинской сборной.

Напомним, что Леонид Буряк тренировал национальную сборную Украины с 2001 по 2003 год.

Как сообщал ТСН Проспорт, российские фанаты едкими постами отреагировали на позор своей сборной на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что в России полиция отобрала украинский флаг у болельщика во время просмотра матча Евро-2020.

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