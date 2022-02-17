"Не смогу побороться за правду": украинская лыжница объявила о завершении карьеры после обнаруженного у нее допинга на ОИ-2022

"Не смогу побороться за правду": украинская лыжница объявила о завершении карьеры после обнаруженного у нее допинга на ОИ-2022

В ее организме было обнаружено сразу три запрещенных препарата.

Украинская лыжница Валентина Каминская приняла решение завершить карьеру.

Об этом 34-летняя спортсменка написала на своей странице в Instagram.

Отметим, что недавно Каминская сдала положительный допинг-тест на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. В допинг-пробе 34-летней Каминской были обнаружены сразу три запрещенных препарата: анаболический стероид и два стимулятора. Проба была сдана непосредственно во время Олимпиады в Пекине – 10 февраля.

Так, сама новость о допинге стала для лыжницы "настоящей катастрофой и почти концом света". Украинская спортсменка также сообщила, что не будет оспаривать эту допинг-пробу.

"Дорогие друзья! Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного оружия, который меня уничтожил и стер с лица земли! Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как.

Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе я очень благодарна! А у тех людей, которых коснется эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения.

Берегите здоровье и будьте счастливы!", — написала Каминская.

На Зимних Играх Каминская провела три старта, а ее лучший результат – 70-е место.

Каминская — третья спортсменка, которую обвинили в употреблении допинга во время Олимпиады-2022, а также первая среди украинской сборной.

Ранее на допинге "поймались" иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, а также 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, сдавшая положительную пробу еще в декабре. Последней CAS позволил продолжить выступления на ОИ-2022, несмотря на обнаруженный допинг. Однако, если представительница ОКР выиграет медаль, то церемонию награждения отменят.