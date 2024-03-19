Боксеры из государства-террориста не собираются ехать на Игры в Париж в нейтральном статусе.

Российские боксеры отказались участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм-2024.

Об этом генсек Федерации бокса РФ Татьяна Кириенко сообщила в комментарии российским пропагандистам.

По ее словам, российские боксеры "никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе, поскольку не смогут изменить своей родине".

Отметим, что россияне и белорусы выступают под своими национальными флагами только на турнирах Международной боксерской ассоциации (IBA), возглавляемой российским функционером Умаром Кремлевым.

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 как "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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