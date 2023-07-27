Не соблазнился рекордными деньгами: Мбаппе отклонил космическое предложение саудовского клуба

Французу предлагали зарплату в 700 млн евро в год.

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отказался от переговоров с саудовским "Аль-Хилялем".

Как сообщает издание L'Equipe, представители клуба из Саудовской Аравии находились в Париже и надеялись встретиться с 24-летним французом, чтобы обсудить его возможный трансфер.

Однако Килиан не стал встречаться с представителями "Аль-Хиляля", а окружение игрока отказалось вести какие-либо переговоры с саудовским клубом.

Ранее "Аль-Хиляль" сделал ПСЖ официальное предложение по Мбаппе. Саудовский клуб предложил парижанам 300 миллионов евро за переход французского форварда.

Кроме того, "Аль-Хиляль" пытался заманить нападающего рекордной зарплатой в размере 700 миллионов евро в год.

Переход Мбаппе мог стать самым дорогим трансфером в истории футбола. Сейчас рекордным является переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро.

Напомним, ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер, а также исключил его из состава команды на предсезонное турне в Японии.

Руководство парижан считает, что Килиан уже договорился свободным агентом присоединиться к мадридскому "Реалу" летом 2024 года, когда у него истечет контракт с ПСЖ. Однако французский клуб не хочет терять свою звезду бесплатно, потому рассматривает предложения продать игрока.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, когда перешел из "Монако". В прошлом сезоне он провел 43 матча за парижан во всех турнирах, забил 41 гол и сделал 10 ассистов.

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