"Не спасибо, а дякую": олимпийская чемпионка – о своем отношении к языку оккупанта

Известная украинская шпажистка Яна Шемякина выросла в русскоязычной семье, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину отказалась говорить на языке агрессора.

Олимпийская чемпионка-2012 по фехтованию Яна Шемякина рассказала, как изменилось ее отношение к российскому языку с начала войны.

"Действительно, я воспитывалась в русскоязычной семье, дома мы общались на русском. До 3-го класса я училась в русской школе. У меня было два родных языка, ведь на украинском я разговаривала в магазине и с подругами, а на русском – с родителями.

Я даже радовалась, что читаю и пишу на двух языках без ошибок. Однако после агрессии России я уже начала русский язык забывать. Были недавно на соревнованиях в Турции. Мне говорят "Спасибо". Я перевоспитываю их и говорю: "Не спасибо, а дякую". Когда-то этот язык был близок для меня, я любила читать российских классиков, но сейчас отхожу от этого", — рассказала Шемякина в интервью Спорт24.

Недавно Шемякина завоевала "бронзу" чемпионата Европы в командных соревнованиях.

Также она является чемпионкой и призером чемпионата Европы и двукратным призером чемпионата мира (2014-го и 2015-го).

Напомним, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возобновление в условиях войны с Россией внутренних чемпионатов по разным видам спорта, а также работу над полным запретом на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.

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