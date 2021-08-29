"Не списывайте меня со счетов": Макгрегор назвал необходимое условие для победы над Месси в списке Forbes

"Не списывайте меня со счетов": Макгрегор назвал необходимое условие для победы над Месси в списке Forbes

Звезда смешанных единоборств не намерен сдаваться.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что не намерен сдавать позиции в рейтинге журнала Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который он возглавил ранее.

Боец опубликовал в Instagram пост, в котором высказался о переходе аргентинского футболиста Лионеля Месси в ПСЖ.

"Безумие, как этот клуб собрал всех этих невероятных игроков, да еще так быстро. Месси зарабатывает 75 миллионов долларов в год. Не считая бонусов.

Без еще одного боя победить его в списке Forbes этого года будет непросто. Но, тем не менее, не списывайте меня со счетов", - написал Конор.

В рейтинге Forbes учитывались заработки спортсменов в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Макгрегор похвастался роскошным подарком после поражения в бою с Порье.

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