Не справились с аутсайдером: "Десна" в третий раз подряд потеряла очки в УПЛ

Не справились с аутсайдером: "Десна" в третий раз подряд потеряла очки в УПЛ

Команда Александра Рябоконя не забила в ворота "Миная".

Черниговская "Десна" сыграла вничью с "Минаем" в поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на ужгородском стадионе "Авангард" завершилась со счетом 0:0.

"Северяне" не смогли победить в третьей игре чемпионата подряд. Перед этим подопечные Александра Рябоконя проиграли "Металлисту 1925" (1:2) и "Заре" (0:2).

Для "Миная" это был первый матч под руководством Игоря Леонова, который заменил на тренерском мостике Василия Кобина из-за неутешительных результатов на старте сезона.

"Десна" (17 баллов) занимает седьмую строчку таблицы УПЛ. "Минай" (7 очков) расположился на 13-м месте.

В следующем туров черниговцы 22 октября примут "Александрию", а "Минай" 24 октября в гостях сыграет с "Рухом".

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