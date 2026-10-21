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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Не сыграет с Украиной: звездный футболист ПСЖ получил тяжелую травму в матче Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия / © Associated Press

Вингер французского ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия получил тяжелую травму в матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов сезона 2026/27 против "Барселоны".

25-летний футболист получил повреждение в борьбе за мяч против защитника каталонцев Хави Эспарта и не смог самостоятельно покинуть поле — на 59-й минуте его заменил Магнес Аклиуш.

Как сообщает официальный сайт французского гранда, грузинскому вингеру диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. В ближайшие дни ему придется перенести операцию.

Точные сроки восстановления игрока пока не называют. Он рискует больше не сыграть в этом сезоне.

Таким образом, Кварацхелия не поможет сборной Грузии в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций против Украины, который состоится 17 ноября.

В этом сезоне Хвича провел 11 матчей за ПСЖ во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

ПСЖ на своем поле одержал победу над "Барселоной" со счетом 4:2. Украинский защитник парижан Илья Забарный вышел на замену на 59-й минуте вместо травмированного Маркиньоса.

Сейчас команда Луиса Энрике с 9 очками после трех туров лидирует в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

В следующем туре самого престижного еврокубка ПСЖ 3 ноября на выезде сыграет с "Вильярреалом".

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

Ранее сообщалось, что Забарный забил гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции.

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