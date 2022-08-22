Не так быстро: промоутер Усика отреагировал на слухи о дате боя за "абсолюта" с Фьюри

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика отреагировал на информацию о дате поединка с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), опроверг дату возможного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) ).

Ранее СМИ писали о том, что объединительное сражение Усик – Фьюри могут провести 17 декабря в Саудовской Аравии.

"Бой 17 декабря не подтверждаю. Мы находимся в контакте с Уорреном (промоутер Фьюри – ред.) и принцами Саудовской Аравии", – заявил Красюк в комментарии РБК Украина.

Отметим, что Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные в Лондоне у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта, после чего объявил о завершении карьеры.

WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным.

Читайте также:

"Пусть пояс отдаст и отдыхает": Усик обратился к Фьюри по поводу боя за звание абсолютного чемпиона мира (видео)

Легенда бокса призвал Усика и Фьюри провести бой за абсолютное чемпионство – промоутер британца уже говорит об организации поединка

"Дупу он свою побьет": Усик ответил на дерзкое заявление Фьюри, вызвав хохот в зале (видео)