Не Тимощуком единственным: кто из украинских футболистов продолжил работать с оккупантами

Не Тимощуком единственным: кто из украинских футболистов продолжил работать с оккупантами

В РПЛ продолжают выступать пятеро футболистов из Украины.

В то время, когда бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий расторг контракт с питерским "Зенитом", а уроженец Хабаровска, экс-футболист Александр Алиев вступил в ряды территориальной обороны Киева, чтобы защищать столицу от российских оккупантов, известные украинские футболисты продолжают жить и работать.

ТСН Проспорт рассказывает о представителях украинского футбола, которые решили не разрывать связей с оккупантами.

Анатолий Тимощук

Бывший рекордсмен национальной сборной Украины по количеству сыгранных матчей Анатолий Тимощук провел в Санкт-Петербурге 4 года игровой карьеры, а с 2017-го он помощник главного тренера "Зенита".

С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук не сделал ни одного публичного заявления и решил остаться в России. Также в печати появилась пока неподтвержденная информация, что он может работать на ФСБ страны-агрессорки.

К счастью, на родине эксфутболиста уже наказали – официально вычеркнули из истории украинского футбола.

Добавим, что о Тимощуке уже жестко высказались бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и украинский тренер Олег Федорчук.

Иван Ордец

Еще один экс-игрок сборной Украины, воспитанник донецкого "Шахтера" Иван Ордец с 2019 играет за московское "Динамо".

В отличие от Тимощука, еще в первый день войны футболист сделал выступивший в поддержку Украины после чего по неизвестным причинам пропустил матч своей команды против "Химок".

Позже Ордец у себя в Instagram рассказал о ситуации в своем родном городе Волновахе:

"Пока везде затишье, в Волновахе настоящий ад. Это гуманитарная катастрофа, люди умирают без еды и воды. Родители звонят детям, прощаются.

Происходящее в моем родном городе – бесчеловечно, мирное население поливают "Градом". Дайте "зеленый коридор" людям. Нужна срочная помощь. Кто-нибудь, помогите людям.

Срочно! В Волновахе устроили котел. Города не осталось, все горит. Родные уже сутки не выходят на связь. На улицах лежат трупы. Нужно просить у государства дать хотя бы несколько часов, чтобы сделать зеленый коридор, чтобы эвакуировать людей.

Люди третий день сидят в подвалах, среди них семьи с младенцами без света и воды. Мирные жители просят "зеленый коридор", чтобы покинуть город", – написал он.

Дмитрий Иванисеня

Экс-полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня полгода играет за российскую команду "Крылья Советов".

На своей странице в Instagram Иванисеня опубликовал видео с призывом "Нет войне в Украине".

СМИ сообщали, что футболист готов покинуть клуб на фоне вторжения РФ, однако информация не подтвердилась.

Марк Момпасси

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и юношеских сборных Украины Марк Мампасси перешел в это трансферное межсезонье к московскому "Локомотиву".

Более того, 19-летний футболист еще и получил российский паспорт по ускоренной процедуре.

Мампаси теперь не будет легионером в чемпионате страны-агрессора и может выступать за национальную сборную России, если его туда позовут.

О войне, которую Россия развернула против Украины, футболист никак не высказался.

Игорь Калинин

26-летний эксфутболист луганской "Зари" после аннексии Крыма в 2014 году получил российский паспорт, но продолжал играть в Украине.

В феврале 2017 стал игроком "Волгаря" из российской ФНЛ. С тех пор Калинин живет и работает в России. Пока он играет за "Ростов" и не собирается возвращаться в Украину.

Александр Филин

Воспитанник симферопольской СДЮШОР "Спартак" с 2013 года играл за донецкие "Шахтер" U-19 и "Шахтер-3".

В феврале 2015 решил продолжить карьеру в России и подписал контракт с клубом "Уфа". Меньше чем через год было объявлено, что Филин больше не считается легионером в чемпионате России.

Теперь права на футболиста принадлежат "Химкам". Следует отметить, что он тоже не высказался о вторжении России на территорию Украины.

Читайте также:

Владимир Кличко — россиянам: Имперскими амбициями и варварством армии вы посеяли ненависть во веки

"Могут себе в задницу засунуть": Зозуля разнес фанатов "Аталанты" за баннер с Малиновским и россиянином

"Русский народ слеп и зомбирован": украинский гимнаст прокомментировал вторжение РФ