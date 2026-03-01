Не титульный: стали известны новые детали боя Усика с "королем кикбоксинга" Верховеном

Александр Усик / © Associated Press

Всемирный боксерский совет (WBC) опроверг информацию о том, что в бою между украинцем Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном на кону будет стоять чемпионский пояс организации.

Об этом президент WBC Маурисио Сулейман сообщил в комментарии Boxing Scene.

По его словам, это не будет обязательной защитой обычного титула WBC со стороны Усика. А победитель поединка получит специальный эксклюзивный пояс.

"WBC полностью поддерживает это кроссоверный бой. Это будет специальное событие WBC и мы создадим невероятный церемониальный пояс с элементами египетских пирамид. На данный момент запрос на защиту титула не обсуждался. Это просто событие с участием чемпиона WBC", — отметил Сулейман.

Президент WBC привел пример боя британского боксера Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Руководитель организации провел параллели с дебютом Нганну в боксе, выразив уважение к достижениям Верховена в кикбоксинге.

"Мы полностью уважаем Рико как легендарного чемпиона по кикбоксингу в супертяжелом весе. WBC поддержала бой Фьюри против Нганну, который в конце концов оказался очень конкурентным", — добавил Сулейман.

Поединок между Усиком и Верховеном состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы.

Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014 года, он также провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.