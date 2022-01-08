"Не то место, где можно зарабатывать деньги": промоутер открестился от реванша Усик - Джошуа в Киеве

"Не то место, где можно зарабатывать деньги": промоутер открестился от реванша Усик - Джошуа в Киеве

Эдди Хирн считает идею проведения поединка в Украине финансово невыгодной.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о месте проведения боя-реванша своего клиента с украинским обладателем титулов IBF, WBO, WBA и IBO Александром Усиком.

По словам британского промоутера, несмотря на желание самого Усика устроить второй поединок в Украине, этот вариант не привлекателен с финансовой точки зрения, поэтому вряд ли будет реализован.

"Я думаю, что апрель - вполне реальная дата для этого боя. Не успеешь оглянуться, как наступит февраль, а такие противостояния требуют тщательной организации. У нас есть два-три предложения из разных стран по проведению боя Джошуа - Усик, но после успеха в организации первого поединка на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", я хотел бы провести реванш в Великобритании.

Возможно, снова на "Хотспуре" или на "Уэмбли", потому что я чувствую, что Эй Джей обязательно победит в этом бою. Если он вернет пояса в родных стенах, это будет особенное событие. Мы имеем возможность организовать бой там, где мы хотим, но вместе с тем поединок должен приносить достаточно денег, чтобы знать, что мы выполнили свою работу.

Киев - не то место, где можно зарабатывать деньги. Мы рассмотрим другие места вне Британии. Но я не думаю, что бой состоится в Киеве", - передает слова Хирна ESPN.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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