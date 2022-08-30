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"Не только крутой футболист, но и великий человек": Малиновский приобрел для украинских защитников военный грузовик в Италии (фото)

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"Не только крутой футболист, но и великий человек": Малиновский приобрел для украинских защитников военный грузовик в Италии (фото)

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Украинские спортсмены не перестают поддерживать военных ВСУ, защищающих Украину от оккупантов. Руслан Малиновский приобрел боевой грузовик, который поможет им на передовой.

Футболист сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский организовал и оплатил отправку из Италии боевого грузовика марки IVECO для помощи ВСУ на передовой.

Об этом сообщил бывший народный депутат, а ныне военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения Владимир Парасюк на своей странице в Instagram.

"Очень круто, когда украинские спортсмены поддерживают свою армию. Поэтому, Руслан, спасибо вам. Вы — не только крутой футболист, но и великий человек", — отметил волонтер на видео, показав отправленный из Италии грузовик.

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Напомним, что в американском штате Флорида завершились Игры Воинов, в которых принимали участие в том числе и украинские военнослужащие и ветераны.

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