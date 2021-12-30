Не только "Реал" и "Барселона": в стане чемпиона Испании зафиксирована вспышка COVID-19

Не только "Реал" и "Барселона": в стане чемпиона Испании зафиксирована вспышка COVID-19

Наставник "матрасников" Диего Симеоне и четверо игроков отправились на самоизоляцию.

Мадридский "Атлетико" сообщил о массовом заражении коронавирусом в команде.

Положительные тесты сдали главный тренер "матрасников" Диего Симеоне, а также футболисты - Антуан Гризманн, Коке, Жоау Феликс и Эктор Эррера, информирует официальный сайт "матрацников".

Отмечается, что у всех них болезнь протекает бессимптомно. Все зараженные отправились на самоизоляцию и соблюдают антикоронавирусные требования врачей.

В воскресенье, 2 января, "Атлетико" должен провести домашний матч Ла Лиги против "Райо Вальекано". Поединок намечен на 17:15 по киевскому времени.

После 19 туров команда Симеоне с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Матрацники" также имеют одну игру в запасе.

"Атлетико" является действующим чемпионом Испании. В прошлом сезоне подопечные Симеоне добыли титул 11-й раз в истории клуба.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в стане двух других грандов испанского футбола - "Реала" и "Барселоны".

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