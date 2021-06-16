Не только Роналду: звезда сборной Франции на пресс-конференции убрал со стола бутылку с пивом (видео)

Хавбек "Манчестер Юнайтед" присоединился к неожиданному "челленджу".
Интересный инцидент произошел на пресс-конференции после матча 1-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Германии.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба перед тем, как начать общаться с журналистами, взял на столе бутылку пива Heineken и переставил ее на пол.
Meanwhile, @paulpogba pic.twitter.com/98GydM37Et— (@ayshardzn) June 16, 2021
Отметим, что Погба - мусульманин. Эта религия запрещает употреблять алкоголь. Вероятно, именно с этим связан поступок хавбека и такая антиреклама спонсора Евро-2020.
Это уже второй случай на текущем турнире, когда футболисты выражают свою позицию относительно напитков во время общения с прессой.
Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду демонстративно убрал со стола две бутылки "Coca-Cola" и призвал пить воду. Из-за этого поступка знаменитая компания потеряла 4 миллиарда долларов.
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- Матч Франция - Германия завершился минимальной победой "трехцветных" (1:0). Решающим стал автогол Матса Хуммельса на 20-й минуте встречи.
- Соперниками Франции и Германии в группе F являются команды Португалии и Венгрии. В матче 1-го тура действующие чемпионы Европы разбили венгров (3:0) благодаря дублю Роналду, который установил уникальный бомбардирский рекорд.