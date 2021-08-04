Не только Тимановская: еще двое белорусских спортсменов отказались возвращаться на родину

Не только Тимановская: еще двое белорусских спортсменов отказались возвращаться на родину

Легкоатлеты Яна Максимова и ее муж Андрей Кравченко останутся в Германии.

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, которая выступает в многоборье, решила не возвращаться на родину. Вместе со своим мужем, легкоатлетом Андреем Кравченко, она собирается остаться в Германии.

Причину такого решения Максимова назвала у себя в Instagram.

"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К большому сожалению сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни.

Здесь (в Германии - прим.) есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим.

P.S. Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм", - написала Яна.

В интервью Белорусскому фонду спортивной солидарности (БФСС) Максимова заявила, что не может рисковать маленькой дочкой, возвращаясь в Беларусь. Яна надеется дождаться, когда сможет выступить за белорусскую сборную под бело-красно-белым флагом.

"После всех событий, произошедших в Беларуси, возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. В течение всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать.

Я очень надеюсь что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом", - сказала Максимова.

Напомним, 1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановськой. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.

Однако Тимановская отказалась сесть на самолет и обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой о помощи. Она находилась в аэропорту Токио под защитой японских властей и полиции.

Спортсменка планировала лететь в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу, однако в последний момент пересела на рейс в Вену.

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