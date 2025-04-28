Не только толкнул: Дюбуа обозвал Усика после битвы взглядов (видео)

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

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В Сети появилось еще одно видео битвы взглядов между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, которая состоялась на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Во время дуэли взглядов Дюбуа толкнул Усика, но этим все не ограничилось. Дальше британец еще и обозвал украинца.

"Трус (pussy – прим.)", – дважды повторил Дюбуа после того, как толкнул Александра.

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Видео битвы взглядов Усика и Дюбуа

Реванш Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

В феврале этого года Дюбуа должен был защищать титул IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, но за несколько дней до боя снялся из-за вирусной инфекции.

Ранее было опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.